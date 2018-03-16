MEB BİLSEM grup tarama sonuçları sorgulama ekranı 2018

BİLSEM sınav sonuçları bugün erişime açılıyor. 6 Ocak - 4 Mart 2018 tarihleri arasında BİLSEM grup tarama sınavları gerçekleştirilmiş ve adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmıştı. Merakla beklenen takvim de açıklandı ve yapılan açıklamada BİLSEM grup tarama sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı belirtilmişti. Ancak MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre telafi sınavının yapılacağı ve sonuçların ertelendiği belirtildi.

2018 BİLSEM grup tarama sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM grup tarama sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu ancak MEB tarafından son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçların 16 Mart'ta erişime açılacağı bildirildi.

İşte MEB duyusuru;

2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

BİLSEM grup tarama sonuçlarını görmek için tıklayınız

BİLSEM randevu bilgileri ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise öğrencilere randevu bilgileri verilecek. Bilgiler ise 27 Mart tarihi itibariyle e-Okul üzerinden erişime açılacak.

BİLSEM yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin merakla beklediği 2018 BİLSEM yerleştirme sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı belli oldu. Sonuçlar 20 Haziran 2018 tarihinde e-Okul üzerinden açıklanacak.

2018 BİLSEM TAKVİMİ

12‐16 Mart 2018 Bilsem tablet grup tarama testlerine itiraz başvurularının yapılması.

27 Mart 2018 BİLSEM 2018 Bireysel değerlendirme randevu bilgilerinin e-okul sisteminden açıklanması.

02 Nisan - 08 Haziran 2018 tarihleri aralığında değerlendirme görüşmeleri

20 Haziran 2018 tarihinde Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçlarının e-okul sisteminden açıklanması

21‐27 Haziran 2018 Bilsem bireysel değerlendirmeye ilişkin itirazlar

16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarının yapılması.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem’in açılımı, Bilim ve Sanat Merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.