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EKYS sonuçları açıklandı mı?

2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. EKYS sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. EKYS sonuçları henüz açıklanmadı. Peki EKYS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 MEB EKYS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MEB EKYS sonucu sorgulama ekranı.

17:58 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde belirtilen sınav merkezlerinde yapıldı. Sınav sürecinin geride kalması ardından gözler sonuçlara çevrildi.

MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre, MEB EKYS sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

MEB EKYS sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

#EKYS
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#meb
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EKYS sonuçları açıklandı mı?