EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde belirtilen sınav merkezlerinde yapıldı. Sınav sürecinin geride kalması ardından gözler sonuçlara çevrildi.
MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre, MEB EKYS sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
MEB EKYS sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.