Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları bugün sona eriyor. AÖF yaz okulu için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre bahar dönemi sonu sınavları 3-4-Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı. 2023 bahar dönemi sona ererken öğrenciler yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. AÖF yaz okulu ne zaman, online mı yapılacak?