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MEB sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MEB bünyesinde çalışacak 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, MEB bünyesinde göre, Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak. Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat alımı yapılacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte KPSS-2023/4 tercih kılavuzu MEB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları.

10:33 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MEB personel alımı tercih kılavuzu kadro ve branş dağılımı

MEB personel alımı tercih kılavuzu kadro ve branş dağılımı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı.

2023 MEB sözleşemli personel alımı başvuruları ne zaman?

  • Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu

MEB personel alımı başvuru şartları

Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

  • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (Lisans) tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli alınacaktır.
  • Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Millî Eğitim Bakanlığı internet adresinde (http://www.meb.gov.tr) ilan edilecektir.
  • ÖSYM tarafından yerleştirilenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
  • Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Adayların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları birlikte taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.

MEB ne kadar sözleşmeli personel alımı yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada MEB bünyesinde çalışacak 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

MEB sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı nasıl?

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak. Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat alımı yapılacak.

MEB sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.

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#KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu
37 dakika önce
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