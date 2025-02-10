MEB LGS örnek soru kitapçıklarını yayımladı: Sayısal, sözel soru kitapçıkları ve çözümlü videolar

İkinci örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında yayımlanan toplam soru sayısı 90 oldu.