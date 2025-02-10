MEB LGS örnek soru kitapçıklarını yayımladı: Sayısal, sözel soru kitapçıkları ve çözümlü videolar

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan ikinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar erişime açıldı. LGS'ye katılacak öğrenciler yayımlanan sayısal ve sözel bölüm örnek soruları ile çözüm videolarına sayfamızdan erişebilirler. İşte MEB'in LGS soru kitapçığı hakkındaki duyurusu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 ikinci LGS örnek soru kitapçıklarını yayımladı. LGS kapsamında merkezi sınava katılacak olan öğrencilerin hazırlıklarına destek amacıyla yayımlanan soru kitapçıklarının yanı sıra çözümlü videolar da paylaşıldı.
MEB 2025 LGS SORU KİTAPÇIKLARINI YAYIMLADI
İkinci örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında yayımlanan toplam soru sayısı 90 oldu.
Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi.
Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.
Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı.
Soruların çözümlerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından ulaşılabilmekte.