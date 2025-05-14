MEB LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 Lise Geçiş Sistemi sınav yerleri açıklama tarihi

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılı sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek duyuruya çevrildi. Öğrenciler ve veliler, “LGS sınav yeri belli oldu mu, giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?” sorularının yanıtını arıyor. MEB, sınav takvimi kapsamında sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi duyurdu.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav öncesi gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınava sayılı gün kala, sınav yerlerini gösteren belgelerin yayımlanacağı tarih belli oldu. Öğrenciler, hangi okulda sınava gireceklerini 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren öğrenebilecek. Sınav günü fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.
LGS sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için fotoğraflı sınav giriş yerleri 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
LGS bu sene 15 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.
Sonuçlar, 11 Temmuz'da açıklanacak
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.