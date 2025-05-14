MEB LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 Lise Geçiş Sistemi sınav yerleri açıklama tarihi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav öncesi gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınava sayılı gün kala, sınav yerlerini gösteren belgelerin yayımlanacağı tarih belli oldu. Öğrenciler, hangi okulda sınava gireceklerini 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren öğrenebilecek. Sınav günü fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.