Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başlıyor. başvurular doğrultusunda öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Peki, öğretmenlerin il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? il içi atama başvurusu nasıl yapılır?

MEB 2025 öğretmenlerin il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025 öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, öğretmen atamaları ne zaman?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının tamamlanmasıyla birlikte atamalar gerçekleştirilecek. İl içi öğretmen atamaları ise 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin il içi atama başvuruları nasıl yapılacak?

Yayımlanan duyuruda; "12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler istemeleri halinde tercihlerinden ilk ikisinde yer alan eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacaktır. denildi.