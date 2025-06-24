MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar yaz tatilinden sonra hangi gün açılacak?

Yaz tatili heyecanı sürerken, bir yandan da yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklar gündeme gelmeye başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, “2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor. MEB’in açıkladığı takvime göre okulların açılacağı tarih netleşti. İşte, yeni eğitim sezonuna dair ilk bilgiler…