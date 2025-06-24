MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar yaz tatilinden sonra hangi gün açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmî çalışma takvimini duyurdu. 20 Haziran'da karnelerini alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlarken, yeni dönemin başlangıç tarihi de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor? İşte yeni dönemin başlangıç günü ve önemli tarihleri…
Yaz tatili heyecanı sürerken, bir yandan da yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklar gündeme gelmeye başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, “2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor. MEB’in açıkladığı takvime göre okulların açılacağı tarih netleşti. İşte, yeni eğitim sezonuna dair ilk bilgiler…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim yılı 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalandı. Öğrencilerin 2025-26 yılındaki ilk ders zili ise 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.
İlkokul 1. sınıf ile okul öncesi öğrenciler 1-5 Eylül'de sınıfları dolduracak.
ARA TATİL TARİHLERİ
Yeni eğitimve öğretim yılının birinci dönem ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak.
İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Okullarda 15 tatil ya da sömestr, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasına denk gelecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.
OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullar 26 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalanacak.