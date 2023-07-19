Memur maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranında artırılır. Bu artış, memurların maaşlarını korur ve memurların hayat pahalılığına karşı korunmasını sağlar. Memur ve emekli maaşlarına ilişkin zammı düzenleyen kanun teklifi Meclis'ten geçti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan farkı alan memurların, hükümet tarafından yapılan refah payı da ekleyerek alacağı zamlar belli olmuştu. En düşük emekli maaşının, seyyanen zamla birlikte 22 bin 17 liraya yükseltilmesinin ardından maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

Memurun seyyanen zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar. Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamlarını aldı. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek. Maaş farklarının da Temmuz ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

En düşük memur maaşı ne kadara yükseldi?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor. Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

Memur maaş artışı nasıl olur, neye göre belirlenir?

Memur maaşları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre belirlenir. Kanun, memurların maaşlarını, derece, kademe, hizmet yılı, unvan ve görev yeri gibi faktörlere göre belirler. Memurların maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranında artırılır.

Memur maaşları arasındaki farkı neye göre belirlenir?

Memur maaşları arasındaki fark, genellikle derece, kademe, hizmet yılı ve unvan gibi faktörlere göre belirlenir. Daha yüksek derece ve kademedeki memurlar, daha düşük derece ve kademedeki memurlardan daha fazla maaş alır. Daha fazla hizmet yılı olan memurlar, daha az hizmet yılı olan memurlardan daha fazla maaş alır. Daha yüksek unvanlı memurlar, daha düşük unvanlı memurlardan daha fazla maaş alır.