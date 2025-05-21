Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılmıştı. TCMB bu toplantıda haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti. Şimdi gözler yeni toplantıdan çıkacak kararda. Peki TCMB 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonomi dünyasının odaklandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni faiz kararı, piyasalar ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Başkan Fatih Karahan'dan gelen "sıkı para politikası" mesajları dikkat çekti. Mayıs'ta Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak mı?