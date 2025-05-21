Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılmıştı. TCMB bu toplantıda haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti. Şimdi gözler yeni toplantıdan çıkacak kararda. Peki TCMB 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşteTCMB'nin toplantı takvimi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılmıştı. TCMB bu toplantıda haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti. Şimdi gözler yeni toplantıdan çıkacak kararda. Peki TCMB 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi dünyasının odaklandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni faiz kararı, piyasalar ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Başkan Fatih Karahan'dan gelen "sıkı para politikası" mesajları dikkat çekti. Mayıs'ta Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak mı?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası'nın sıradaki PPK toplantısı 19 Haziran'da düzenlenecek. Faiz kararı ise aynı günde saat 14:00'te açıklanacak.
NİSAN AYI PPK FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya çıkarıldı.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti. Merkez Bankası, 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği ara toplantıda, politika faizini değiştirmezken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya çıkarmıştı.
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHİ
TCMB Toplantı Takvimi 2025:
- 19 Haziran
- 24 Temmuz
- 11 Eylül
- 23 Ekim
- 11 Aralık
- 22 Ocak 2026
- 12 Mart 2026