28 Mayıs 2023 Ak Deniz Bölgesi Mersin seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Mersin'de Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç? Mersin'de seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Mersin 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldığının yanında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mersin ilçe sonuçları oy oranları son durum

Mersin ilçe 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Bozyazı seçim sonuçları 2023

Çamlıyayla seçim sonuçları 2023

Erdemli seçim sonuçları 2023

Gülnar seçim sonuçları 2023

Mezitli seçim sonuçları 2023

Mut seçim sonuçları 2023

Silifke seçim sonuçları 2023

Tarsus seçim sonuçları 2023

Toroslar seçim sonuçları 2023

Yenişehirseçim sonuçları 2023

2018 Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 37,9’unu alırken, Muharrem İnce Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 37,4’ünü aldı. Merak Akşener yüzde 12,1, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 11,9’unuü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 Mersin milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Mersin oy oranı % 41,4 olurken, AK Parti 4, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 41’ini alarak CHP 3, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Mersin'de hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 28,6

CHP % 26,8

HDP % 16,9

İYİ Parti % 13,6

MHP % 12,8

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.

Kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Mersin hakkında bilgiler

Mersin, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilimizdir. 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 1,8 milyon nüfusa sahip olan Mersin, Türkiye'nin en kalabalık 10. şehridir.

Mersin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bölgede yapılan kazılarda, Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin izlerine rastlanmıştır.

Mersin, Akdeniz'in güney kıyısında yer alması sebebiyle turizm açısından oldukça önemlidir. İlde birçok tarihi ve turistik mekan bulunmaktadır. Bunlar arasında Tarsus, Mersin Kalesi, Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Kızkalesi, Anamur ve Silifke Kalesi gibi yerler sayılabilir.

Ayrıca Mersin'in ekonomisi de oldukça güçlüdür. Liman kenti olması sebebiyle ticaretin merkezi konumundadır. Tarım, sanayi ve turizm sektörleri de şehrin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Şehirde, özellikle narenciye, çilek ve muz gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

Mersin ayrıca, birçok üniversiteye de ev sahipliği yapmaktadır. Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi gibi birçok üniversite, Mersin'de yer almaktadır.

Mersin, kültürel ve tarihi zenginlikleri, turistik mekanları, güçlü ekonomisi ve eğitim kurumları ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir.



