MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mersin'de 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuştu. MHP lideri Bahçeli, “2023 bu söylediklerimin hepsi için bir kader, karar yılıdır. 2023'te tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Adayımız bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir. Yolundan dönenlere, davasından cayanlara Mersin izin vermez, prim vermez, icazet vermez.Devlete istikrar, millete huzur getireceğiz. İstiklale tutkunuz, lider ülke Türkiye için her türlü zorluğu aşmaya azimliyiz. Türkiye'yi yenemeyecekler.” dedi. Peki Mersin seçim sonuçlarını kim kazandı? Mersin belediye seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı?

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Mersin seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi. Bu seçimde Mersin ilinin 13 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın kesin seçim sonuçları iken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.

Mersin'de Kasım 2015 Türkiye genel seçim sonuçları

1 Kasım'da yapılan seçimde 11 milletvekili çıkarabilen Mersin ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekili ise Halkların Demokratik Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %87,35 oranlarında gerçekleşmişti.

Mersin milletvekili sayısı kaç?

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası kabul edilen kararla TBMM üye sayısı 550'den 600 vekile çıkarılırken daha önce 11 milletvekili çıkarabilen Mersin bu seçimle beraber 13 milletvekili çıkaracaktır.

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