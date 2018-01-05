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Mersin'de okullar tatil mi? Mersin Valiliği açıkladı

Mersin'de okullar tatil mi?

Mersin'de okullar tatil mi sorusu yanıtını buldu. Mersin'de etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme gelmişti. Mersin Valiliği ise konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Haber Merkezi AA
Mersin'de etkili olan sağanak yağışların ardından okullar tatil mi sorusu gündeme gelmişti.

Mersin'de etkili olan sağanak yağışların ardından okullar tatil mi sorusu gündeme gelmişti.

Mersin'de okullar tatil mi sorusunun yanıtını Mersin Valiliği verdi. Meteoroloji'den gelen uyarılar dikkate alındı ve Mersin Valiliği yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini açıkladı.

Mersin merkez, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısı anımsatıldı.

Sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için merkez ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 05 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

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