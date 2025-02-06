Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bırakınca, Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de harekete geçti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak ve vatandaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için çalışmalarını birçok araç ve iş makinesi ile gerçekleştirdi. Greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler, olabilecek olumsuzlukları önleyerek en kısa sürede yolları açarken, süren kar yağışının yolları yeniden kapamaması için dönüşümlü bir şekilde çalıştı.

Torosların tepeleri karla kaplandı

Toroslar ilçesi Arslanköy, Kızılkaya, Gözne, Ayvagediği, Alanyalı, Hangediği, Sadiye, Değnek, Tırtar’da kar küreme ve buzlanmaya karşı önlem amaçlı tuzlama çalışması yapılırken, Arslanköy-Çatak mevkiinde ise yol açma çalışması yapıldı. Mut ilçesinde de Dağpazarı, Çivi, Ballı, Güme, Elmapınarı, Kavaközü ve Demirkapı’da kar ve buzla mücadele eden ekipler, Erdemli’nin Hacıalanı mahallesinde de kar küreme çalışması yaptı. Yağışın yoğun olduğu ilçelerden biri olan Çamlıyayla’da ise Çayırekinliği ile Sığıryaylası, Çayırekinliği ile merkez ve Çayırekinliği Atdağı arası kar küreme yapan ekipler, Sebil, Kale ve Cumayakası Mahallesi ile Kisecik-Körmenlik arasında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Mersin hava durumu nasıl olacak?

06 Şubat 2025 Perşembe günü Mersin hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 11° C, nem oranı % 29, rüzgar 5km/s ve Güneşli olması bekleniyor.

Mersin yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 9° C, Bulutlu olması bekleniyor.

Mersin'de okullar tatil mi?