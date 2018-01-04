Mersin'de yarın (5 Ocak) okullar tatil mi? Mersin Valiliği

Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu geceden itibaren etkisini artırarak Mersin kıyı hattı boyunca cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde olmasının beklendiği bildirilen açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Mersin'de yarın (5 Ocak) okullar tatil mi?

Mersin'de yarın okulların tatil olup olmayacağına dair henüz Mersin Valiliğinden yapılan bir açıklama bulunmamakta.

5 GÜNLÜK MERSİN HAVA DURUMU

Mersin'de zor anlar

Mersin'de, gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Bazı ilçelerde yağış, dolu şeklinde görüldü. Etkili sağanak yağış, sabah saatlerinde okula giden öğrencilere de zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Yolda kalan bazı araçlar, sürücülerinin ve vatandaşların çabası sonucu bulundukları yerden kaldırıldı. Bu arada, Mersin ve çevresindeki sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği öğrenildi. Öte yandan Meteoroloji Mersin İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde metrekareye 38,3 kilogram yağış düştü.

İlçelerde de etkili olan sağanakta metrekareye Tarsus'ta 90,4, Anamur'da 57,4, Aydıncık'ta 43,7, Erdemli'de 41,1, Çamlıyayla'da 36,3 ve Silifke'de 35,2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de mevcut müdahale ekipleri ve iş makineleriyle olası baskınların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Bayram G. yönetimindeki 33 S 6229 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kumkuyu Mahallesi'nde devrildi. Kazada yaralanan 7 öğrenci ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.