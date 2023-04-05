İşgalci İsrail mübarek Ramazan'ı yine Müslümanlara zehir etti. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine dün gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail zulmü bu Ramazanda da devam etti

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

İşgalci İsrail polisi çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi. İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırıların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in masum Filistinlilere aralıksız devam eden zulmünün, ramazanda Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ettiğini belirtti.

İsrail'in tutumuna tepki gösteren Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'ya baskına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'in yaptıklarından hesap sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü tavır ortaya koymaya davet etti.

Erbaş, yayımladığı mesajda, İsrail tarafından Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ve ibadet edenleri hedef alan saldırıları lanetledi. ​​​​​​​Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayan, "türlü zorbalıklarla" Müslümanların canına kasteden bu zihniyete son verilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "İbadet özgürlüğüne, mabetlerin kutsiyetine ve insan haklarına düşman olan İsrail'in tüm zorbalıklarının hesabının sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamas ve İslami Cihad’dan uyarı geldi

Baskının ardından Hamas ve İslami Cihad Hareketi bir uyarı mesajı yayınladı. Hamas ve İslami Cihad yayımladıkları iki ayrı açıklamada, İsrail'i uyardı.

Filistin'den Mescid-i Aksa için çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin, Arap ülkeleri ve dünyadaki diğer ülkelerle yoğun telefon diplomasisi yürüttüğünü aktardı.