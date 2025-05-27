Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yapılan son değerlendirmelerin ardından özellikle bazı illerde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. İşte il il hava durumu tahminleri.





METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Artvin'in iç kesimleri, Erzurum'un doğusu, Ardahan ve Kars'ta beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.





YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet adresinde yer alan 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise normalin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Ege Bölgesi'nde kuzeybatı ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23