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Metin Kıratlı kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atandı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Metin Kıratlı, 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak tetkik hakimlik, daire başkanlığı ve genel müdür görevini üstlendi. İşte Metin Kıratlı’nın hayatı.

11:35 - 18/07/2024 الخميس
Güncelleme: 11:39 - 18/07/2024 الخميس
Yeni Şafak
Metin Kıratlı kimdir?
Metin Kıratlı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi üyeliğine Doç. Dr. Metin Kıratlı seçildi. Peki Metin Kıratlı kimdir? AYM Metin Kıratlı aslen nereli, hangi görevlerde bulundu?

Metin Kıratlı kimdir?

Metin Kıratlı, 14 Şubat 1969 tarihinde Konya/Ereğli’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını bitirdi. Kırıkkale Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Ankara Adliyesinde hâkimlik stajına başlayan Kıratlı, staj bitimi sırasıyla Ulaş Hâkimliği, Çaldıran Hâkimliği, Yalvaç Hâkimliği ve Manavgat Hâkimliği görevlerini yapmış olup, 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak Tetkik Hâkimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2014 yılında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmış olup, 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atandı. Ayrıca, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Kıratlı, 18 Temmuz Resmi Gazete atama kararları ile Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atandı. İyi derecede Almanca bilen Kıratlı, evli ve iki çocuk babasıdır.



#Metin Kıratlı
#Metin Kıratlı hayatı
#Metin Kıratlı AYM üyesi
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