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Mevlid Gecesi ne zaman?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olan "Mevlid Gecesi” Müslümanlar tarafından ibadetlerle gerçekleşecek. Peki, Mevlid Gecesi ne zaman, hangi gün? Mevlid Gecesi’nin önemi nedir?

12:06 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mevlid Gecesi ne zaman?
Mevlid Gecesi ne zaman?

Diyanet kaynaklarına göre Rebiülevvel ayı 4 Eylül tarihinde başladı. Yılın son kandili olan Mevlid Gecesi, rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilecek. Peki, Mevlid Gecesi ne zaman, hangi gün? Mevlid Gecesi’nin önemi nedir?

MEVLİD GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. Yılın son kandili Hazreti Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) doğduğu mübarek ev.

MEVLİD GECESİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Gecesi, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

MEVLİD GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid Gecesi insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.



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