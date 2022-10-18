Microsoft Word’de metre kare işareti nasıl yapılır?

Word’de sürekli ihtiyaç duyulan metrekare işareti kullanıcıların çok sık kullanıma ihtiyaç duyduğu bir semboldür. Kullanıcılar Word’de bu sembolün nasıl yapıldığını merak edip araştırıyor.

WORD’DE METRE KARE İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Örneğin m2'deki 2'yi kare işaretine dönüştürmek için 2'yi seçili hale getirin ve araç çubuğu (şerit) üzerindeki "Üst simge" simgesine tıklayın. Alternatif olarak Ctrl+Shift+4 klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz.

WORD’DE DİREKT OLARAK ² KARAKTERİNİ EKLEME

Klavyede Alt + 0178 kısayolunu kullanarak kare işaretini doğrudan yazabilirsiniz. Bunun için Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında (numpad) 0178 yazın, ardından Alt tuşunu bırakın. Bu kısayol sadece Word'de değil, diğer metin düzenleme programlarında ve metin kutularında da çalışır.

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