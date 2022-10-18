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Microsoft Word’de metre kare işareti nasıl yapılır?

Microsoft Excel ve Word günlük hayatta birçok işimizi kolaylaştıran oldukça popüler bir sözcük işlemci programı. Matematik işlemlerini düzenli ve hızlı bir şekilde yapan bu programları kullanmak bazen karmaşık gelebiliyor. Peki Word'de metre kare (m²) nasıl yazılır? Sizlere bu yazımızda hem Microsoft Word’de hem de diğer bütün metin düzenleme programlarında metrekare işaretinin nasıl yapıldığını en kolay bir şekilde anlatacağız. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Microsoft Word’de metre kare işareti nasıl yapılır?
Word Metre kare

Word’de sürekli ihtiyaç duyulan metrekare işareti kullanıcıların çok sık kullanıma ihtiyaç duyduğu bir semboldür. Kullanıcılar Word’de bu sembolün nasıl yapıldığını merak edip araştırıyor.

WORD’DE METRE KARE İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Örneğin m2'deki 2'yi kare işaretine dönüştürmek için 2'yi seçili hale getirin ve araç çubuğu (şerit) üzerindeki "Üst simge" simgesine tıklayın. Alternatif olarak Ctrl+Shift+4 klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz.

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Klavyede Alt + 0178 kısayolunu kullanarak kare işaretini doğrudan yazabilirsiniz. Bunun için Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında (numpad) 0178 yazın, ardından Alt tuşunu bırakın. Bu kısayol sadece Word'de değil, diğer metin düzenleme programlarında ve metin kutularında da çalışır.

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