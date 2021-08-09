Midye caiz mi? Midye yemek helal mi, haram mı?

Midye ülkemizde sık tüketilen deniz mahsullerinden bir tanesidir. Müslümanlar tarafından midyenin haram olup olmadığı çokça merak edilmektedir. Midye haram mı helal mi yoksa mekruh mu?

MİDYE YEMEK CAİZ MİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı; "Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?" sorusunu cevaplandırmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki görüşleri ise, şu şekilde olmuştur:

Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilecek yiyeceklerin helal olduğu bildirildi. (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurdu. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesi ile balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35). Şafii mezhebinde, konu ile ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor veya sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve de ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada yaşayabilme özelliğine de sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenilen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartı ile helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).

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İLAHİYAT PROFESÖRÜ NİHAT HATİPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Denizden çıkan, denizden çıktıktan sonra ölen her türlü mahlukatı balık türüne benzetirler bazı din alimleri. Bazıları ise kabuklu olduğu için balıktan saymazlar midyeyi. Midyeyi balıktan saymayanlardan biri de Hanefilerdir.

Hanefiler balığın yenmesi helaldir diyor. Midye gibi, ıstakoz, yengeç gibi benzer hayvanları ise caiz görmüyorlar ama İmam-ı Şafii denizden çıkan bütün mahlukatı, eğer sağlığımıza aykırı değilse ve haram olan bir görüntü içinde değilse yenmesi caizdir diyor.

Kabukluları mekruh gören var, haram gören var, ama balık türünden hepsi helaldir. Bunların haram olması, Kur'an'da açıkça ilan edilmiş olan Domuz'un haram olması gibi değildir tabii ki. Domuz yemek haramdır diye açıkça yazılmıştır. Midye gibi kabuklular ile ilgili bu konu içtihati bir konu olduğu için alimlerin bir kısmı caiz demiş, bir kısmı caiz değildir demiştir.