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Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS) nedir?

Dikey Atım Lançer Sistemi, savaş gemileri ve denizaltılardan dikine fırlatılabilen füze fırlatma sistemi olarak bilinmektedir. ROKETSAN tarafından üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) geçtiğimiz günlerde ilk atışını gerçekleştirdi. Dünyada sayılı ülkelerin üretebildiği MİDLAS testi başarıyla geçerek gurur kaynağı oldu. Peki Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) envantere ne zaman girecek? Hangi füzeleri ateşliyebilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS) nedir?
Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS)

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Roketsan tarafından üretilen ve deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığa son verecek MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi.

MİLLİ DİKEY ATIM LANÇER SİSTEMİ (MİDLAS) ENVANTERE NE ZAMAN GİRECEK?

MİDLAS ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Demir, “Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. MİDLAS’ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023’te İstanbul fırkateynine entegre edilerek DzKK (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) envanterine girecek” dedi.

MİDLAS DIŞA BAĞIMLILIĞA SON VERECEK

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Roketsan tarafından üretilen ve deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığa son verecek MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği güverte altı dikey atım lançer sistemi MİDLAS, 2023’te ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek. Böylece Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak. Açıklamada, "Ülkemizin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek olan MİDLAS’ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

MİDLAS HANGİ FÜZELERİ ATEŞLEYEBİLECEK?

Milli Dikey Atım Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda başka ülkelerin oluru aranmaksızın geliştirilip üretebilecek olmasının yanında, ülkemiz tarafından geliştirilen milli füzeleri, milli savaş yönetim sistemi ile entegreli olarak kullanılabilecek. Milli imkanlarla üretilen ve zamanla atım sistemine entegre edilecek füzelerin gizli kalması gereken bilgileri de ülke içinde kalmış olacaktır.

Milli Atım Sistemi ile hali hazırda geliştirilmekte olan Hava Savunma (HİSAR A/O, SİPER, G-40 vb. ), Gemisavar (Atmaca, OMG vb.) ve Seyir Füzeleri (Gezgin vb.) füzelerin ateşlenebileceği düşünülmektedir.

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