MİLLİ EMLAK'TAN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT: 52 Bin TL’ye Beypazarı’nda Arsa Sahibi Olma Şansı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsa sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için dikkat çeken bir ilan yayınladı. Ankara’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Beypazarı ilçesinde, Hazine’ye ait bir taşınmaz uygun koşullarla satışa sunuluyor.
Yayımlanan ilana göre, yalnızca 28 metrekarelik bu arsa için belirlenen tahmini satış bedeli 52.000 TL. İhaleye katılım için gerekli olan geçici teminat bedeli ise 15.600 TL olarak açıklandı. Arsa yatırımı düşünenler için bu rakamlar oldukça cazip görünüyor.
İHALE NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
İhale 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45’te gerçekleştirilecek. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar belirtilen tarih ve saatte tekliflerini sunabilecek.
Milli Emlak, bu ihale ile hem düşük bütçeyle yatırım yapma imkânı sunuyor hem de Beypazarı’nda tapu sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Ekonomik koşullarda mülk edinmek isteyenler için bu ilan önemli bir fırsat olabilir.