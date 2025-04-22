MİLLİ EMLAK'TAN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT: 52 Bin TL’ye Beypazarı’nda Arsa Sahibi Olma Şansı

Yayımlanan ilana göre, yalnızca 28 metrekarelik bu arsa için belirlenen tahmini satış bedeli 52.000 TL. İhaleye katılım için gerekli olan geçici teminat bedeli ise 15.600 TL olarak açıklandı. Arsa yatırımı düşünenler için bu rakamlar oldukça cazip görünüyor.