Miraç gecesinin idrak edilecek olmasıyla birlikte bu mübarek gece ile ilgili akıllara bazı sorular da takılmakta. Bunlardan bazıları, Miraç gecesinde neden süt içilir ve neden dağıtılır? Süte hangi dualar okunur? gibi sorular oldu. Miraç gecesinde süt ile ilgili yaşanan hadiseyi Diyanet'ten alınan bilgiler doğrultusunda sizlere aktarıyoruz.
Miraç gecesi 26 Ocak Pazar günü tüm İslam aleminde idrak edilecek. Miraç gecesi, Müslümanların tövbe etmesi, namaz kılması, oruç tutması ve diğer ibadetleri arttırarak sürdürmesi için önemli bir fırsat. Bu özel gecede ile ilgili bir çok kişi ise Miraç gecesinde süt içmenin sevap olup olmadığı merak ediliyor. Peki Miraç gecesinde neden süt içilir, neden dağıtılır? Kandilde süt içmenin önemi nedir?
MİRAÇ GECESİNDE NEDEN SÜT İÇİLİR?
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) İsra ve Miraç mucizesi Kur’an’da açık olarak sadece İsra kısmıyla yer alır. Hadislerde ise hem başlangıcında birtakım ilave bilgiler hem de devamında yani Kudüs durağı sonrasında göklere doğru gerçekleşen bir Miraç hadisesinden bahsedilir.
Buhari-Müslim ortak rivayetini eksen alarak Miraç hadisesini şöyle özetlemek mümkündür: “Peygamberimiz (s.a.s.) Mekke’de uyku ile uyanıklık arasında bir hâlde iken Cebrail ve bazı melekler geldiler göğsünden itibaren iç bölgesini açtılar, zemzem ile yıkadılar ve hikmet ve imanla doldurdular. (bk. Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, Ankara 2007, s. 150-170.) Burak adı verilen bir binekle Kudüs’e götürdüler.
Birinci gökte Hz. Âdem, ikinci gökte Hz. İsa, üçüncü gökte Hz. Yusuf, dördüncü gökte Hz. İdris, beşinci gökte Hz. Harun, altıncı gökte Hz. Musa, yedinci gökte ise Hz. İbrahim ile karşılaştı ve selamlaştı.
Ardından binlerce meleğin her yıl ibadet yaptıkları el-Beytü’l-Ma’mur’a uğradı, buradan kendisinden başka kimsenin geçemeyeceği durak olan es-Sidretü’l-Münteha’ya yükseltildi. Miraç esnasında namaz farz kılındı.