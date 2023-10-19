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MK84 nedir, kaç kilo?

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik gerçekleştirdiği ve 471 kişinin ölümüne yol açan saldırının MK-84 güdümlü bombasıyla yapıldığı ihtimali öne çıkıyor. Peki, MK-84 bombası nedir, kim üretiyor? MK-84 bombası kaç kilo, etki alanı ne kadar? İşte MK-84 bombası özellikleri.

08:56 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MK-84 (Mark 84) bombası özellikleri

MK-84 (Mark 84) bombası özellikleri

İsrail savaş uçakları,
Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı dünyanın gündeminde birinci sırada yer aldı. Uzmanlar, saldırının MK-84 bombasına ait olabileceğini ifade ediyor. Peki, MK-84 bombası nedir, kim üretiyor? MK-84 bombası kaç kilo, etki alanı ne kadar? İşte MK-84 bombası özellikleri.

Hava savunma sistem mühendisliği alanında çalışmalar yapan Dr. Arif Emre Örün, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında, nokta atışı operasyondan ziyade topyekün yıkma ve yok etme amacı güdüldüğünü, bu sebeple tek seferde en fazla tahribat oluşturacak MK serisi bombaların tercih edildiğini söyledi.

MK84 bombası nedir?

Savunma teknolojileri uzmanı Dr. Arif Emre Örün, kullanılan bombanın teknik özelliklerine de değinerek, şunları kaydetti: "MK-84 tipi mühimmatlarda patlayıcı olarak PBXN-109 veya tritonal kullanılmaktadır. Tritonalın öz kütlesi TNT'ye oranla yüzde 15-20 civarında daha fazla enerjiye sahiptir.

MK84 ağırlığı kaç ton?

Kullanılan güdüm ekipmanlarını da dahil ettiğimizde, mühimmatın toplam ağırlığı 1 tona yaklaşmaktadır. MK-84 mühimmatının barındırdığı patlayıcının cinsine ve enerji kapasitesine bakıldığında 200-250 metre yarı çapındaki bir alanda ölümcül etki oluşturabilmektedir. Patlama bina içinde dahi olsa basınç etkisinden ötürü tahribat çok şiddetli olmaktadır. Parçacık tesirinden ötürü de açık alanlarda yaklaşık 350 metre çapına kadar ölümcül etki göstermesinin yanında patlama olan yerden yaklaşık 750 metreye kadar ağır yaralanmaya sebep olabilecek şok ve parça tesiri görülebilir."

MK84 hangi ülkeye ait?

Mark 84 (MK-84), ABD yapımı bir bombadır. Mark 80 serisinin en büyüğüdür. Düşmanın büyük binaları, fabrikaları, güç merkezleri, köprüleri, yer altı sığınakları ve uçak hangarları MK-84 serisi bombaların temel hedefleridir. F-16' ların mühimmatları arasındaki en iri cephanelerdendir.

MK-84 bombası 15.2 m genişliğinde ve 11 m derinliğinde bir krater oluşturabilir. 380 mm metali delebilen bu bombanın tahrip çapı da 336 metredir.

MK84 bombası özellikleri neler?

İşlev: Havadan-Karaya Serbest Düşümlü Patlayıcı ve Parça Tesirli

Ağırlık: 925 kg

Uzunluk: 3.3 m

Patlayıcı Başlık 429 kg H-6 patlayıcı

Çap: 457 mm

Hizmete Girşi: 1950

Mark 80 Serisi

MK-81

MK-82

MK-83


Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


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