Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ CBS tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” ifadeleri yer aldı.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin'in açıklamalarından satır başları:Saat 8.45 sıralarında MKE'ye bağlı fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde, kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana gelmiş ve 5 işçimiz vefat etmiştir. Yaralı yok.

Sabotaj ihtimali var mı?

İlk değerlendirmelerde kimyasal tepkime nedeniyle patlamanın olduğu. Ancak cumhuriyet savcılığımız olayı soruşturuyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ankara Elmadağ'da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada maalesef 5 işçimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları âli olsun.

İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.







