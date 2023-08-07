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Molde nerenin takımı?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi arasında Molde de yer aldı. Sarı kırmızılı ekip, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Molde hangi ülkenin takımı? Molde nerenin takımı? Molde oyuncuları kimler? İşte Molde takımı hakkında bilgiler.

13:38 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Molde nerenin takımı? Molde oyuncuları kimler?

Molde nerenin takımı? Molde oyuncuları kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda
Klaksvik-Molde
eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off maçları 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. İşte Molde takımı hakkındaki detaylar.

Molde nerenin takımı?

Molde Fotballklubb, 1911 yılında Norveç'in Molde şehrinde kurulmuş profesyonel futbol kulübü. Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte ve iç saha maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadyumu'nda oynamaktadır. Kurulduğunda adı International olan kulüp, daha sonra Molde adını almıştır.

Yedi kez 2. sırada bitirdği Norveç Ligi'nde 2011, 2012 ve 2014 yıllarında, üç kez finalde kaybettiği Norgesmesterskapet'te de 1994, 2005, 2013 ve 2014 yıllarında şampiyonluklar yaşamıştır. Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sadece 1999-2000 sezonunda mücadele etmiştir. Real Madrid, Porto ve Olympiakos ile eşleştiği grupta tek galibiyetlerini evinde 3-2 yendiği Olympiakos karşısında alabilmiştir.

Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2015-16 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Pyunik karşısında 5-0'lık skorla alan Norveç ekibinin en farklı mağlubiyeti ise 1975-76 sezonu UEFA Kupası 1. Turu'nda İsveç ekibi Östers IF karşısındaki 6-0'lık skordur. Molde FK formasıyla ilk Avrupa maçına 14 Eylül 1995 tarihinde çıkmış ve 62 maçta oynamıştır.

Molde oyuncuları

Molde güncel oyuncu kadrosu:

  1. Andreas Linde
  2. Martin Bjørnbak
  3. Vegard Forren
  4. Stian Rode Gregersen
  5. Magnus Wolff Eikrem (kaptan)
  6. Fredrik Sjølstad
  7. Mattias Moström
  8. Leke James
  9. Martin Ellingsen
  10. Álex Craninx
  11. Erling Knudtzon
  12. Tobias Christensen
  13. Fredrik Aursnes
  14. Kristoffer Haraldseid
  15. Eirik Hestad
  16. Henry Wingo
  17. Tobias Svendsen
  18. Eirik Ulland Andersen
  19. Martin Ove Roseth
  20. Mathias Eriksen Ranmark
  21. Daniel Chima Chukwu
  22. Kristoffer Haugen
  23. Mathis Bolly
  24. Simen Hagbø
  25. Emil Breivik
  26. Jakob Nyland Ørsahl
  27. Oliver Petersen
  28. Ohi Omoijuanfo

Molde kulüp başkanı kim?

Molde Başkanı: Øystein Neerland

Molde teknik direktörü kim?

Molde Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjær

Molde başarıları

Eliteserien: 4

2011, 2012, 2014, 2019

Norgesmesterskapet: 4

1994, 2005, 2013, 2014

#Molde
#Molde oyuncuları
#Molde başarıları
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Molde nerenin takımı?