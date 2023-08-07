Molde nerenin takımı? Molde oyuncuları kimler?
Molde nerenin takımı?
Molde Fotballklubb, 1911 yılında Norveç'in Molde şehrinde kurulmuş profesyonel futbol kulübü. Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte ve iç saha maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadyumu'nda oynamaktadır. Kurulduğunda adı International olan kulüp, daha sonra Molde adını almıştır.
Yedi kez 2. sırada bitirdği Norveç Ligi'nde 2011, 2012 ve 2014 yıllarında, üç kez finalde kaybettiği Norgesmesterskapet'te de 1994, 2005, 2013 ve 2014 yıllarında şampiyonluklar yaşamıştır. Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sadece 1999-2000 sezonunda mücadele etmiştir. Real Madrid, Porto ve Olympiakos ile eşleştiği grupta tek galibiyetlerini evinde 3-2 yendiği Olympiakos karşısında alabilmiştir.
Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2015-16 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Pyunik karşısında 5-0'lık skorla alan Norveç ekibinin en farklı mağlubiyeti ise 1975-76 sezonu UEFA Kupası 1. Turu'nda İsveç ekibi Östers IF karşısındaki 6-0'lık skordur. Molde FK formasıyla ilk Avrupa maçına 14 Eylül 1995 tarihinde çıkmış ve 62 maçta oynamıştır.
Molde oyuncuları
Molde güncel oyuncu kadrosu:
- Andreas Linde
- Martin Bjørnbak
- Vegard Forren
- Stian Rode Gregersen
- Magnus Wolff Eikrem (kaptan)
- Fredrik Sjølstad
- Mattias Moström
- Leke James
- Martin Ellingsen
- Álex Craninx
- Erling Knudtzon
- Tobias Christensen
- Fredrik Aursnes
- Kristoffer Haraldseid
- Eirik Hestad
- Henry Wingo
- Tobias Svendsen
- Eirik Ulland Andersen
- Martin Ove Roseth
- Mathias Eriksen Ranmark
- Daniel Chima Chukwu
- Kristoffer Haugen
- Mathis Bolly
- Simen Hagbø
- Emil Breivik
- Jakob Nyland Ørsahl
- Oliver Petersen
- Ohi Omoijuanfo
Molde kulüp başkanı kim?
Molde Başkanı: Øystein Neerland
Molde teknik direktörü kim?
Molde Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjær
Molde başarıları
Eliteserien: 4
2011, 2012, 2014, 2019
Norgesmesterskapet: 4
1994, 2005, 2013, 2014