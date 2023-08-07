Molde Fotballklubb, 1911 yılında Norveç'in Molde şehrinde kurulmuş profesyonel futbol kulübü. Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte ve iç saha maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadyumu'nda oynamaktadır. Kurulduğunda adı International olan kulüp, daha sonra Molde adını almıştır.

Yedi kez 2. sırada bitirdği Norveç Ligi'nde 2011, 2012 ve 2014 yıllarında, üç kez finalde kaybettiği Norgesmesterskapet'te de 1994, 2005, 2013 ve 2014 yıllarında şampiyonluklar yaşamıştır. Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sadece 1999-2000 sezonunda mücadele etmiştir. Real Madrid, Porto ve Olympiakos ile eşleştiği grupta tek galibiyetlerini evinde 3-2 yendiği Olympiakos karşısında alabilmiştir.