Klaksvik hangi ülkenin takımı? Klaksvik kadrosu, başarıları

Klaksvik, Faroe Adaları 'nda bulunan bir futbol takımı. Kulüp Faroe Adaları 'nın Klaksvík şehrinde, 24 Ağustos 1904 tarihinde kuruldu. Faroe Adaları 'nın en üst ligi olan Betrideildin'de mücadele etmektedir. Maçlarını ise 3,000 kişilik KÍ Stadı 'nda oynamaktadır.