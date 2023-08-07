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Klaksvik nerenin takımı?

Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Klaksvik nerenin, hangi ülkenin takımı? Klaksvik kadrosu, başarıları.

13:30 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Klaksvik hangi ülkenin takımı? Klaksvik kadrosu, başarıları

Klaksvik hangi ülkenin takımı? Klaksvik kadrosu, başarıları

Klaksvik, Faroe Adaları 'nda bulunan bir futbol takımı. Kulüp Faroe Adaları 'nın Klaksvík şehrinde, 24 Ağustos 1904 tarihinde kuruldu. Faroe Adaları 'nın en üst ligi olan Betrideildin'de mücadele etmektedir. Maçlarını ise 3,000 kişilik KÍ Stadı 'nda oynamaktadır.

Kulüp HB 'den sonra 18 şampiyonlukla Betrideildin 'de en fazla şampiyon olan ikinci takımdır. Avrupa Kupalarında oynadığı 16 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 14 de mağlubiyet almıştır.

Klaksvik kadrosu

  1. Markus Olsen Pettersen
  2. Patrick da Silva
  3. Vegard Forren
  4. Deni Pavlović
  5. Mads Boe Mikkelsen
  6. Árni Frederiksberg
  7. Jákup Andreasen (Kaptan)
  8. Páll Klettskarð
  9. Luc Kassi
  10. Jonn Johannessen
  11. Sivert Gussiås
  12. René Joensen
  13. Símun Kalsö
  14. Hannis Matras
  15. Jóannes Danielsen
  16. Olaf Hansen
  17. Dávid Andreasen
  18. Börge Petersen
  19. Rói Hentze
  20. Odmar Færø
  21. Heini Vatnsdal
  22. Silas Gaard
  23. Óli Poulsen
  24. Tóki á Lógv
  25. Sølvi Johannessen
  26. Jákup Norðoy Vilhelmsen
  27. Jóhan Josephsen
  28. Claes Kronberg
  29. Hallur Hansson

Klaksvik başarıları

Betrideildin:20

1942, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1991, 1999, 2019, 2021, 2022

1966, 1967, 1990, 1994, 1999, 2016


#Klaksvik
#Klaksvik kadrosu
#Klaksvik başarıları
33 dakika önce
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Molde nerenin takımı?