Klaksvik hangi ülkenin takımı? Klaksvik kadrosu, başarıları
Klaksvik, Faroe Adaları 'nda bulunan bir futbol takımı. Kulüp Faroe Adaları 'nın Klaksvík şehrinde, 24 Ağustos 1904 tarihinde kuruldu. Faroe Adaları 'nın en üst ligi olan Betrideildin'de mücadele etmektedir. Maçlarını ise 3,000 kişilik KÍ Stadı 'nda oynamaktadır.
Kulüp HB 'den sonra 18 şampiyonlukla Betrideildin 'de en fazla şampiyon olan ikinci takımdır. Avrupa Kupalarında oynadığı 16 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 14 de mağlubiyet almıştır.
Klaksvik kadrosu
- Markus Olsen Pettersen
- Patrick da Silva
- Vegard Forren
- Deni Pavlović
- Mads Boe Mikkelsen
- Árni Frederiksberg
- Jákup Andreasen (Kaptan)
- Páll Klettskarð
- Luc Kassi
- Jonn Johannessen
- Sivert Gussiås
- René Joensen
- Símun Kalsö
- Hannis Matras
- Jóannes Danielsen
- Olaf Hansen
- Dávid Andreasen
- Börge Petersen
- Rói Hentze
- Odmar Færø
- Heini Vatnsdal
- Silas Gaard
- Óli Poulsen
- Tóki á Lógv
- Sølvi Johannessen
- Jákup Norðoy Vilhelmsen
- Jóhan Josephsen
- Claes Kronberg
- Hallur Hansson
Klaksvik başarıları
Betrideildin:20
1942, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1991, 1999, 2019, 2021, 2022
1966, 1967, 1990, 1994, 1999, 2016