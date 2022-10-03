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Trabzonspor galibiyet serisini Avrupa’da da sürdürmekte kararlı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda, deplasmanda Fransız futbol kulübü Monaco ile karşılaşacak. Fransa 1. Lig’de 17 puanla 5. sırada yer alan Monaco, Avrupa Ligi H Grubu'nda 3 puanla, temsilcimiz ikinci sırada yer Trabzonspor’un hemen arkasında yer almakta. Peki Monaco Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte

UEFA Avrupa Ligi H Grubu puan durumu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Monaco Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de ve Avrupa da oynadığı son 3 maçı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Lig H Grubu’nda gözünü liderliğe çevirdi. Bordo-mavili Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirterek, Avrupa da grubu lider tamamlama yolunda ilerleyeceklerini belirtti. Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco ile 6 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.

Monaco Trabzonspor hangi kanalda?

  • Monaco Trabzonspor mücadeles Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu puanı kaç?

Spor Toto Süper Lig’de son iki maçta ortaya koyduğu geri dönüşle 6 puan elde eden Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, galibiyet serisini Avrupa’da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ligin ardından Avrupa’da da Trabzon’a galibiyetle dönmeli hedefliyor.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, Şampiyonluk yolunda Kayserispor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirtti. Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ligdeki iyi oyunu Avrupa’da ortaya koyarak grubu lider olarak tamamlama yolunda ilerleyeceklerini vurguladı.

Trabzonspor, Monaco maçı antremanı
Trabzonspor, Monaco maçı antremanı

Trabzonspor, Monaco hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmalarının ardından top çalma ve rondo çalışması yaptı.

Sürat çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 4 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Ferencvaros - Trabzonspor (3-2) Maç Özeti | Uefa Avrupa Ligi H Grubu 1. Hafta

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