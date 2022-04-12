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Özgün Motorine beklenen indirim geldi
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Motorine beklenen indirim geldi

Motorinin litre fiyatına 1.04 lira indirim uygulandı. Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla 1.04 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Motorine indirim geldi
Motorinde beklenen indirim geldi

Son indirimle beraber motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 20.22 liraya düştü. Benzinin litresi ise 19 liradan satılmaya devam ediyor.

Geçen hafta 108 dolar civarında seyreden brent petrolün varil fiyatı dün 100 doların altını gördü. Bugün ise yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

  • Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.
  • Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.
  • LPG ise 12.10 TL uygulanıyor.

Motorine indirim bekleniyor
ÖZGÜN
Motorine indirim bekleniyor
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