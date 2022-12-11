MSB personel temin 2022! MSÜ başvuru ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı duyuruyla sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi için sözleşmeli personel başvuruları sürüyor. Başvuruda bulunan adayların sadece bir tercih hakkı olacak. KPSS şartının da arandığı başvurular, 'http://personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden online olarak alınacak.

MSÜ personel alımı kadro ve branş dağılımı

Milli Savunma Üniversitesi'ne de büro personeli, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim tercüman, diyetisyen, psikolog, veteriner hekim, mühendis, tekniker, teknisyen ile hizmetli, garson, aşçı, berber, terzi/ütücü, şoför, kaloriferci, boya/badana/sıva branşlarında destek personeli kadrolarına da 236 sözleşmeli personel alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi personel alımı ne zaman sona eriyor?

Başvurular 2–31 Aralık tarihleri arasında "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri yine aynı internet adresi üzerinden yayımlanacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alacak.

MSÜ personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.... sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

REKLAM

MSB VE MSÜ PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ personel alımı başvuru şartları neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak, Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

ÖZGÜN Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 42 bin 500 personelin ataması yapıldı

ÖZGÜN Zabıta Memuru KPSS atanma puanı kaç?