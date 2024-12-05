Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Mücbir sebep hali uzatıldı mı? Beklentiler TBMM'de karşılık buldu

Mücbir sebep hali uzatıldı mı? Beklentiler TBMM'de karşılık buldu

10:245/12/2024, الخميس
G: 5/12/2024, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mücbir sebep hangi illerde uzatıldı?
Mücbir sebep hangi illerde uzatıldı?

30 Kasım'da sona eren mücbir sebep uygulamasının küçük mükellefler açısından 1 Aralık'tan itibaren devam etmesini sağlayacak önerge Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre 4 il ve 2 ilçede mücbir sebep süresi 1 yıl uzatıldı. Peki mücbir sebep hangi illerde devam edecek?

Deprem bölgesinde mükelleflerin merakla beklediği karar nihayet alındı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen
merkezli depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep hali, 30 Kasım 2024 itibariyle sona erecek şekilde düzenlenmişti. Ancak alınan yeni kararla bu süre, her defasında 6 ayı geçmemek kaydıyla, 1 yıl daha uzatılabilecek.

Mücbir sebep uzatıldı mı, hangi illerde devam edecek?

Geçici Madde 36 kapsamında alınan karar; Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tanınan yetkiyle, mücbir sebep hali sona eren mükellefler için bu süre uzatılabilecek.

Yeni Düzenlemenin Detayları Neler?

Yapılan düzenlemeyle, 213 sayılı Kanunun 15. maddesine eklenen hüküm doğrultusunda, mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerdeki vergi mükelleflerinin yükümlülükleri, belirtilen tarihten itibaren uzatılabilecek. Bu durum, depremden etkilenen vatandaşların toparlanma sürecine önemli bir katkı sağlayacak.

Söz konusu düzenlemenin gerekçesinde, deprem sonrası bölgede mükelleflerin yaşadığı zorluklar göz önüne alınarak, mali yükümlülüklerini yerine getirmelerine daha fazla zaman tanınmasının önemi vurgulandı. Kararın, afet sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırması bekleniyor.

#Mücbir sebep
#Kahramanmaraş
#Malatya
#Adıyaman
#Hatay

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: Elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Anadolu ve Avrupa Yakası planlı kesinti sorgula