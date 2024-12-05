30 Kasım'da sona eren mücbir sebep uygulamasının küçük mükellefler açısından 1 Aralık'tan itibaren devam etmesini sağlayacak önerge Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre 4 il ve 2 ilçede mücbir sebep süresi 1 yıl uzatıldı. Peki mücbir sebep hangi illerde devam edecek?
Mücbir sebep uzatıldı mı, hangi illerde devam edecek?
Geçici Madde 36 kapsamında alınan karar; Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tanınan yetkiyle, mücbir sebep hali sona eren mükellefler için bu süre uzatılabilecek.
Yeni Düzenlemenin Detayları Neler?
Yapılan düzenlemeyle, 213 sayılı Kanunun 15. maddesine eklenen hüküm doğrultusunda, mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerdeki vergi mükelleflerinin yükümlülükleri, belirtilen tarihten itibaren uzatılabilecek. Bu durum, depremden etkilenen vatandaşların toparlanma sürecine önemli bir katkı sağlayacak.
Söz konusu düzenlemenin gerekçesinde, deprem sonrası bölgede mükelleflerin yaşadığı zorluklar göz önüne alınarak, mali yükümlülüklerini yerine getirmelerine daha fazla zaman tanınmasının önemi vurgulandı. Kararın, afet sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırması bekleniyor.