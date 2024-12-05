Mücbir sebep uzatıldı mı, hangi illerde devam edecek?

Deprem bölgesinde mükelleflerin merakla beklediği karar nihayet alındı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen

merkezli depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep hali, 30 Kasım 2024 itibariyle sona erecek şekilde düzenlenmişti. Ancak alınan yeni kararla bu süre, her defasında 6 ayı geçmemek kaydıyla, 1 yıl daha uzatılabilecek.