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Meteoroloji’den Muğla, Antalya ve Mersin için sağanak uyarısı

Muğla, Antalya ve Mersin'in bazı kesimlerinde, kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte Meteoroloji günlük hava durumu tahmini raporu.

15:12 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Muğla, Antalya ve Mersin hava nasıl olacak?
Muğla, Antalya ve Mersin hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren
'nın Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye; yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Antalya çevreleri ile
'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri su birikintileri oluşan yerlerde çalışma başlattı.

#Muğla
#Antalya
#Mersin
#hava durumu
#meteoroloji
11 dakika önce
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Meteoroloji’den Muğla, Antalya ve Mersin için sağanak uyarısı