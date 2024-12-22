Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter boş alana düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazanın helikopterin kalkışı sırasında gerçekleştiğini ve 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
Muğla'da hastaneye çarpan helikopert kazasında ölü ve yaralı var mı?
Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopertin kalkış yaptığı sırada pervanesinin hastaneye çarptığını vurguladı. Vali Akbıyık, kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Muğla’da helikopter neden düştü?
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Hastaneye hasta almak için gelen Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter, iniş yaptığı sırada kırıma uğradı.