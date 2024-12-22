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Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarptı: Dört ölü

Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarptı: Dört ölü

Semih Kara
10:3422/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
IHA
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Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopter, hastane bahçesine düştü. Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim, 1 personel hayatını kaybetti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin kalkış yaptığı esnada hastane binasına çarptığını açıkladı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir ambulans helikopter, hastane bahçesine düştü.

YouTube
Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarptı: Dört ölü
Gündem / Muğla
22 Aralık, Pazar

Helikopterdeki 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

YouTube
Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarptı: Dört ölü
Gündem / Muğla
22 Aralık, Pazar

Helikopter neden düştü?

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Antalya'ya gitmek için kalkış yaptığı esnada kaza yaptığını açıkladı.


Kazanın 10.06 sularında meydana geldiğini aktaran Vali Akbıyık, 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini belirtti.


Kazanın yoğun sisten dolayı meydana geldiği değerlendiriliyor.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da,
"Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır."
ifadeleri kullanıldı.

7 yolcu taşıyabiliyor

Kaza yapan helikopterin, Eurocopter EC135 P2 tipi helikopter olduğu öğrenildi. Hafif genel maksat helikopteri olan EC135, 1 pilot tarafından kullanılabiliyor. 7 yolcu veya bin 455 kilogram yük taşıyabilen helikopter, 10.2 metre pervane açıklığına, 3,51 metre yüksekliğe, çift motora ve 2 bin 910 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip.


Erdoğan ve siyasilerden taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum"
ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik,
"Sağlık Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düştü. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza rahmet diliyoruz. Değerli ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun"
dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya,
"Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Muğla'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
“Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir”
dedi.




#muğla
#Helikopter
#Kaza

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