Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopter, hastane bahçesine düştü. Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim, 1 personel hayatını kaybetti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin kalkış yaptığı esnada hastane binasına çarptığını açıkladı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir ambulans helikopter, hastane bahçesine düştü.
Helikopterdeki 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
Helikopter neden düştü?
Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Antalya'ya gitmek için kalkış yaptığı esnada kaza yaptığını açıkladı.
Kazanın 10.06 sularında meydana geldiğini aktaran Vali Akbıyık, 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kazanın yoğun sisten dolayı meydana geldiği değerlendiriliyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
7 yolcu taşıyabiliyor
Kaza yapan helikopterin, Eurocopter EC135 P2 tipi helikopter olduğu öğrenildi. Hafif genel maksat helikopteri olan EC135, 1 pilot tarafından kullanılabiliyor. 7 yolcu veya bin 455 kilogram yük taşıyabilen helikopter, 10.2 metre pervane açıklığına, 3,51 metre yüksekliğe, çift motora ve 2 bin 910 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip.