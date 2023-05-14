Muharrem İnce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla oy oranları belli oluyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce kaç oy aldı, Muharrem İnce’nin oy oranı belli oldu mu?

MUHARREM İNCE KAÇ OY ALDI?

Seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Oy oranlarına göre 2023 Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip, Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan’ın kaç oy aldıkları, oy yüzdesi belli olmaya başladı. Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. Muharrem İnce’nin aldığı oy oranı ve kesin seçim sonuçları ise YSK tarafından oy sayımının bitmesi ile açıklanacak.

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MUHARREM İNCE OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

MUHARREM İNCE 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.

İnce bu süreçte, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yaptı. Seçimde yüzde 30,67 oy oranına (15.216.199 oy sayısına) ulaşarak en yüksek ikinci oy alan aday oldu. Bu oy oranıyla 41 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı yüzde 30 oy oranını geçmiş oldu.

Seçimden sonra İnce ve destekçileri, CHP'de olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundu ve CHP delegeleri arasında imza toplanmaya başladı. Yeterli imza sayısına ulaşılamaması nedeniyle kurultay gerçekleşmedi.

Muharrem İnce, 11 Eylül 2019'da verdiği mülakatta, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olacağını açıkladı.

MUHARREM İNCE 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Muharrem İnce, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. İnce'nin adaylığının resmiyet kazanabilmesi için 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında yüz bin seçmenin imzasını toplaması gerekmekteydi. 25 Mart 2023 tarihinde İnce, yüz bin imzayı topladı.







