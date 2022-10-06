TBMM Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Muhterem İnce seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda, AYM’de görev süresi dolan Hicabi Dursan yerine Sayıştay kontenjanından yeni üye seçimi yapıldı. Sayıştay Başkanlığı, AYM üyeliği için Sayıştay 1. Daire Başkanı Ali Osman Güçlü, 2. Daire Başkanı Nükrettin Parlak, 6. Daire Üyesi Muhterem İnce’yi önerdi.
Muhterem İnce 282 ile AYM üyeliğine seçildi
İlk turda adaylardan hiçbiri 400 oy alamadı, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlandı ve ikinci oylamaya başvuruldu.
İkinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşılmayınca, en çok oyu alan iki isim Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasında üçüncü oylama yapıldı. Üçüncü turda kullanılan 302 oydan Muhterem İnce 282, Nükrettin Parlak 14 aldı. 6 oy iptal edildi. Böylece Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen kişi oldu.
Muhterem İnce kimdir?
1970 yılında Çanakkale'de doğdu. Ekim 2022'de 52 yaşına girecek olan Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi'nde 12 yıl görevde kalacak.
ilk, orta ve lise eğitimini Edremit Balıkesir'de tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000 senesinde Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini aldı.
Muhterem İnce hangi görevlerde bulundu?
- • Edirne Valiliği Kaymakam Adayı 18 Temmuz 1994 -15 Eylül 1997
- • Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı 15 Eylül 1997 - 23 Ekim 2000
- • Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı 25 Ekim 2000 - 1 Ekim 2002
- • Erzurum-Narman Kaymakamlığı 12 Ekim 2002 - 22 Ekim 2005
- • Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı 27 Ekim 2005 - Eylül 2009
- • İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü 15 Eylül 2009 - 5 Eylül 2011
- • Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı 6 Eylül 2011 - 23 Temmuz 2013
- • Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 23 Temmuz 2013 - 2 Ağustos 2013
- • Personel Genel Müdür Vekili 2 Ağustos 2013 - 20 Şubat 2014
- • Artvin Valiliği 1 Haziran 2016 - 10 Eylül 2016
- • İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı 7 Eylül 2016 - 7 Ağustos 2018
- • İçişleri Bakan Yardımcılığı 8 Ağustos 2018 - 29 Haziran 2022
- • Sayıştay Üyeliği 29 Haziran 2022