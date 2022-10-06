TBMM Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Muhterem İnce seçildi TBMM Genel Kurulunda gizli yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, eski İçişleri Bakan Yardımcısı, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi. İkinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşılmayınca, en çok oyu alan iki isim Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasında üçüncü oylama yapıldı. Üçüncü turda kullanılan 302 oydan Muhterem İnce 282, Nükrettin Parlak 14 aldı. 6 oy iptal edildi. Böylece Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen kişi oldu. Peki Muhterem İnce kimdir nerelidir? Muhterem İnce hangi görevlerde bulundu?

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