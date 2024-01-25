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Murat Kurum'dan araç sahiplerine müjde! İstanbul’a 250 bin araçlık yeni otopark geliyor: İSPARK ücretlerine % 25 indirim yapılacak

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum Projelerini duyurdu. Murat Kurum’un, İSPARK ile ilgili vaadi İstanbulluları sevindirdi. Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İSPARK ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacağını, evinin önüne park edenlerden ücret almayacağını açıkladı.

15:53 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:55 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan İSPARK müjdesi: O uygulama kalkıyor, yüzde 25 indirim olacak
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan İSPARK müjdesi: O uygulama kalkıyor, yüzde 25 indirim olacak

AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında projelerini açıkladı. Cumhur İtitifakı adayı Murat Kurum, İSPARK'ın evinin önüne park edenlerden ücret almayacağı vaadinde bulundu.

MURAT KURUM İSPARK ÜCRETİNE NE KADAR İNDİRİM YAPACAK?

Projelerini duyuran Murat Kurum, İSPARK ile ilgili vaadini de açıkladı. Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İSPARK ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu.

İSPARK'TA 1 SAATLİK ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İSPARK otopark ücretleri genel olarak 0-1 saat arası 52 TL iken tam gün ücreti 200 TL. Kurum göreve geldiğinde yüzde 25 indirim yaptığı takdirde 0-1 saat arası 39 TL’ye, tam gün ücreti ise 150 TL’ye düşecek.

İSPARK'TA İLK KAÇ DAKİKA ÜCRETSİZ OLACAK?

Kurum, ilk 15 dakikalık ücretsiz uygulamasını ilk yarım saate çıkarılacağını belirtti.

EVİNİN ÖNÜNE PARK EDENLERDEN ÜCRET ALINACAK MI?

İSPARK'ın evinin önüne park edenlerden de ücret alındığını belirten Kurum, bu uygulamanın kaldırılacağını ve ücret alınmayacağını söyledi.

250 BİN ARAÇLIK YENİ OTOPARK VAADİ

Kurum aynı zamanda İstanbul'a 250 bin araçlık otopark kazandırılacağını açıkladı. Üstü park altı otopark olacak olan yapıların deprem toplanma alanları olacağını da duyurdu.



#Murat Kurum
#İSPARK ücreti
#Murat Kurum seçim vaatleri
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