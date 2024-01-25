AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, etkinlikte faaliyet alanlarına odaklanarak projelerini 10 farklı alt başlık altında detaylı bir şekilde paylaştı. Murat Kurum, İstanbullunun en büyük endişesi olan deprem riskine karşı hazırladıkları dönüşüm projelerini de tek tek açıkladı.

MURAT KURUM’UN PROJESİNDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK, DETAYLAR NELER?

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, "Ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi bu şehre kazandıracağız. Bu sayede sadece içme sularımızın değil, Marmara Denizimizin de kaderini değiştireceğiz. 39 ilçemizde tüm yeşil alanlarımızı artıracağız. Kişi başına aktif yeşil alanı 7,80'den 11,80 metrekareye çıkaracağız." dedi.

İstanbul Adayı Kurum, "Sahipsiz hayvanlar İstanbullular için bir sorun olmaktan çıkacak, sorun olmayacak. Artık sokaklar güvenli, huzurlu sokaklar olacak." diye konuştu.

5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacak. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak. Bu konutların 300 bini, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 700 BİN LİRA HİBE – 700 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

Başvurular 15 Nisan’da başlayacak. Vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

100 BİN LİRA KİRA YARDIMI

100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödenecek. Evler 18 ayda teslim edilecek.

Ödeme, konutun bitiş tarihinde başlayacak ve bir yıl faizsiz sabit taksit, yani 5 bin 833 lira olacak.

Toplamda 10 yıl sürede ödenecek kredinin kalan kısmı ise yıllık TEFE bölü 2 oranında artış ile 9 yılda ödenecek.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE 250 BİN KONUT

650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN SOSYAL KONUT

Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek. Bunlar evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.

‘Sosyalİstanbul’ konutlarından 39 ilçe faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. Evi, kentsel dönüşüme girenler başta olmak üzere ihtiyaç duyan vatandaşlara çok uygun bedellerle kiralanacak.

650 BİN KONUTUN TAMAMI YATAY MİMARİ

650 bin konutun tamamı zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde; yatay mimariyle tasarlanacak. Geniş sosyal donatılarıyla, sürdürülebilir, dirençli, keyifle ve konforla, yeşil içinde yaşanabilir kentsel dönüşüm sağlanacak.



