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Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

08:4019/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Muş
Muş

Muş'ta dün gece saatlerinde etkisini attıran sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken 2 bin 200 rakımlı Çavuştepe mevkii beyaza büründü.

Muş'ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken gece kardan kapanan Üçevlergrup köy yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Muş'ta bugün hava nasıl? 19 Kasım 2024

Muş 5 günlük hava durumu

Muş Anlık Hava Durumu

Muş hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, Muş saatlik, bugünkü, yarınki ve 5 günlük hava durumu bilgilerine Yeni Şafak hava durumu sayfasından öğrenebilirsiniz.

Muş hava durumu sayfasında saatlik, günlük ve 5 günlük, yağmur, güneş, rüzgar, nem ve sıcaklık hakkında hava durumu tahmini yer alır.

19 Kasım 2024 Salı günü Muş hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 8° C, nem oranı % 81, rüzgar 4km/s ve Güneşli olması bekleniyor.

Muş yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, Güneşli olması bekleniyor.

Muş ve Türkiye’deki tüm illerin bugün, yarın ve 5 günlük Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muş hava durumu, sıcaklık, nem, rüzgar ve hava koşulları anlık olarak güncel verilerle güncellenir. Diğer şehirlerin hava durumu tablosuna ulaşmak için diğer bağlantıları kullanabilirsiniz.



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