Muş'ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken gece kardan kapanan Üçevlergrup köy yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.
Muş hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, Muş saatlik, bugünkü, yarınki ve 5 günlük hava durumu bilgilerine Yeni Şafak hava durumu sayfasından öğrenebilirsiniz.
Muş hava durumu sayfasında saatlik, günlük ve 5 günlük, yağmur, güneş, rüzgar, nem ve sıcaklık hakkında hava durumu tahmini yer alır.
19 Kasım 2024 Salı günü Muş hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 8° C, nem oranı % 81, rüzgar 4km/s ve Güneşli olması bekleniyor.
Muş yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, Güneşli olması bekleniyor.
Muş ve Türkiye’deki tüm illerin bugün, yarın ve 5 günlük Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muş hava durumu, sıcaklık, nem, rüzgar ve hava koşulları anlık olarak güncel verilerle güncellenir. Diğer şehirlerin hava durumu tablosuna ulaşmak için diğer bağlantıları kullanabilirsiniz.