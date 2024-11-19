Muş'ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken gece kardan kapanan Üçevlergrup köy yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Muş'ta bugün hava nasıl? 19 Kasım 2024

Muş 5 günlük hava durumu

Muş Anlık Hava Durumu

Muş hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, Muş saatlik, bugünkü, yarınki ve 5 günlük hava durumu bilgilerine Yeni Şafak hava durumu sayfasından öğrenebilirsiniz.

Muş hava durumu sayfasında saatlik, günlük ve 5 günlük, yağmur, güneş, rüzgar, nem ve sıcaklık hakkında hava durumu tahmini yer alır.

19 Kasım 2024 Salı günü Muş hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 8° C, nem oranı % 81, rüzgar 4km/s ve Güneşli olması bekleniyor.

Muş yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, Güneşli olması bekleniyor.

Muş ve Türkiye’deki tüm illerin bugün, yarın ve 5 günlük Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muş hava durumu, sıcaklık, nem, rüzgar ve hava koşulları anlık olarak güncel verilerle güncellenir. Diğer şehirlerin hava durumu tablosuna ulaşmak için diğer bağlantıları kullanabilirsiniz.







