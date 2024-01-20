Mustafa Naim Yağcı 1975 yılında Rize’de dünyaya geldi. 1995'te Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden; 2000'de de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aktif siyasete 2004’te AK Parti Kadıköy İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile başladı. 2013-2018 yılları arası AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığını yaptı. 31 Mart 2019 Yerel seçimleriyle meclis üyeliğine seçildi. Ataşehir Belediye Meclisinde Ak Parti Grup Başkan vekili ve Hukuk Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.