Mustafa Naim Yağcı, 3 Kasım 1975'te Rize Çayeli Aşıklar Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra 1987-1989 yılları arasında, Rize/Akarsu Köyü Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamladı.

Orta okulu Çayeli İmam Hatip, liseyi Kadıköy İmam Hatip lisesinde okudu. 1995 yılında Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu, 1996 yılında kayıt yaptırdığı İ.Ü.Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 1997 yılında Rize’de başladığı İmam-Hatiplik görevini, Kadıköy Müftülüğü Fenerbahçe Selamiçeşme Camii’nden istifa ile ayrıldığı 2004 yılına kadar sürdürdü.

2004 yılında Ataşehir’de, ortağı olduğu ofiste serbest avukatlık yapmaya başladı. 2013-2018 yılları arası AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığını yaptı.

31 Mart 2019 Yerel seçimleriyle meclis üyeliğine seçildi. Meclis üyeliği Ataşehir Belediye Meclisinde Ak Parti Grup Başkan vekili ve Hukuk Komisyonu üyesi, İBB meclisinde de Hukuk Komisyonu üyesi olarak devam ediyor.

Ortaokul ve lise yıllarında Milli Gençlik Vakfı yönetimlerinde,Üniversite yıllarında din görevliliği yanında hemşeri, eğitim ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren derneklerde bulundu.Sonrasında Ataşehir Site Spor Kulübü yöneticiliği, Türkcan (Türkçemizi Canlandırma) Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve bir dizi dernekte aktif görevlerde bulundu.

Kadıköy İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği(KİHL Mezder) başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Halen KAİM Vakfı kurucu mütevelli ve yönetim kurulu üyeliği, RİDEVA Vakfı kurucu mütevelli ve denetim kurulu başkanlığı ile Ataşehir Mimar Sinan Camii Dernek Başkanlığı vazifeleri devam ediyor. 1997 yılında kurdukları, Ataşehir/Kayışdağı Mahallesinde, inşaat malzemeleri üzerine faaliyet gösteren, aile şirketi var.

2010 yılının Şubat ayında evlendi. Şevval ve Ahmet Hamdi adında iki evladı var.







