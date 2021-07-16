Namaz ibadeti Hz. Peygamber'den önce de var mıydı?

İslam'ın 5 şartından birisi olan namaz kılmak, önem verilmesi gereken konularından başında geliyor.
Namaz ibadeti Hz. Peygamber’den (s.a.s.) önce de var mıydı?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Namaz ibadeti Hz. Peygamber’den (s.a.s.) önce de var mıydı?" sorusuna şu yanıt verildi:
- "Kur’an’da Hz. Muhammed’den (s.a.s.) önceki peygamberlerin de namaz ibadetiyle mükellef kılındıkları belirtilmektedir (Bakara, 2/83; Yûnus, 10/87; Hûd, 11/87; İbrâhim, 14/37, 40; Meryem, 19/30-31, 54-55; Tâhâ, 20/14; Enbiyâ, 21/72-73; Lokmân, 31/17). Ayet-i kerimelerden, namaz ibadetinin sadece Hz. Muhammed (s.a.s.) ümmetine has olmayıp, önceki ümmetlerde de var olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı şekilde, önceki ümmetlerin namazlarında da kıyam, rükû ve secde gibi temel rükûnların var olduğu bildirilmekle birlikte, namazın kılınışına dair detaylı açıklamalar mevcut değildir."