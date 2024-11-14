Namaz kılarken sure veya duayı yanlış okumak namazı bozar mı?
Kur’an, kasten manası değişecek derecede yanlış okunursa namaz bozulur. Hata ile veya unutarak yanlış okunması halinde ise bazı ölçütler getirilmiştir. Namazda yapılan okuma hatalarının namazı bozup bozmayacağı, yapılan hatanın türüne ve önemine göre değişiklik gösterir. İşte Diyanete göre, namazda sure veya ayeti hatalı okumak namazı bozar mı? sorusunun cevabı...
Namaz esnasında yapılan küçük hatalar genellikle namazın geçerliliğini etkilemez. Ancak büyük ve kasıtlı hatalar namazı bozar.
Namazda hatalı okumak namazı bozar mı?
Kıraat hataları namazı bozar mı? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:
Namazda yapılan kıraat hatalarının (zelletü’l-kâri), namazı bozup bozmayacağı konusunda fakihler birtakım ölçüler getirmişlerdir. Bunlar şöyle özetlenebilir:
Kur’an, kasten manası değişecek derecede yanlış okunursa namaz bozulur. Hata ile veya unutarak yanlış okunması hâlinde ise;
a)
Yanlışlık kelimelerin harekelerinde ise, manada bir değişiklik olsa da namaz bozulmaz.
b)
Yanlışlık durak yerlerinde yapılırsa; yani durulacak yerde geçilip geçilecek yerde durulursa, manasında değişiklik olup olmadığına bakılmaksızın namaz bozulmaz.
c)
Bir harf yerine başka bir harf okunması şeklinde meydana gelen yanlışlıkta, mananın değişip değişmediğine bakılır. Buna göre; bir harf değişir de bu değişiklikle kelimenin manası değişmez ve Kur’an’da da o kelimenin benzeri varsa namaz bozulmaz. Şayet harf değişmekle kelimenin manası bozulmaz ve fakat bu kelimenin bir benzeri Kur’an’da yoksa İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre namaz bozulur, İmam Ebû Yûsuf’a göre bozulmaz. Eğer harfin değişmesiyle mana değişir ve Kur’an’da da benzeri yoksa namaz bozulur. Namaz esnasında az veya çok miktarda âyet atlamakla namaz bozulmaz. Bir kimse kıraati, namazı bozacak derecede hatalı yapar ancak geri dönüp hatasını düzeltirse namazı caiz olur
(el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 87 vd. ; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 393-396).
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