Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet ve YSK üzerinden, yerel seçimlere kısa süre kala erişime açıldı. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi vatandaşlar, 'nerede oy kullanacağım?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK UYARDI!

YSK'dan seçmen kaydı sorgulama ve bilgilendirmeyle ilgili önemli bir açılama ve uyarı geldi. Yüksek Seçim Kurulu uyarısı şu şekilde;

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece aşağıdaki kanallar aracılığıyla yapılabilmektedir.

https://secmen.ysk.gov.tr/

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"

44 9 975 (Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi)

https//turkiye.gov.tr (e-devlet)

Sizleri telefonlara arayarak kendini Yüksek Seçin Kurulu Başkanlığı personeli olarak tanıtan kişilerle kişisel bilgilerinizi asla PAYLAŞMAYINIZ!

"Oy kullanacağınız sandık değişti." şeklinde gelen e-posta ve mesajlara asla İTİBAR ETMEYİNİZ!

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).







