Neuralink, Elon Musk tarafından 2016 yılında kurulan ve beyin-bilgisayar arayüzleri (BKA) geliştirmeye odaklanan bir nöroteknoloji şirketidir. Hedefi, insan beyninin doğrudan bilgisayarlarla iletişim kurmasını sağlayarak nörolojik hastalıkları tedavi etmek, insan yeteneklerini geliştirmek ve yapay zekayla etkileşimi dönüştürmektir.

NEURALINK NEDİR NASIL ÇALIŞIR?

Elon Musk tarafından finanse edilen "Neuralink", Temmuz 2016'da Kaliforniya'da bir "tıbbi araştırma" şirketi olarak kuruldu.

Şirket, dünyayla kablosuz olarak iletişim kurmamıza olanak sağlayacağını iddia ettiği "beyne bağlı elektrotlardan oluşan bir ağ" oluşturma konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Firma bunun düşüncelerimizi, korkularımızı, umutlarımızı ve endişelerimizi yazılı veya sözlü dille kendimizi küçük düşürmeden paylaşmamıza olanak sağlayacağını iddia ediyor.

Bu teknoloji felçli kişilerin tekrar yürümesine ve diğer nörolojik rahatsızlıkların tedavisine de yardımcı olabilir.

Beyin çipinin ilk versiyonu "Telepati" ilk defa bir insana yerleştirildi. Bu işlem Neuralink'in, işlemi yapan cerrahi robotun güvenliğini değerlendirmeye yönelik "PRIME" çalışmasının bir parçası. Ne yazık ki şirket, çoğunlukla maymunlar ve domuzlar gibi canlı hayvanlar üzerinde yaptığı deneyler nedeniyle ağır tartışmalara yol açtı tepki topladı.

Neuralink daha önce maymunların testler sırasında öldüğünü kabul etmişti ancak hayvan istismarı iddialarını reddetmişti.

NEURALINK ÇİPİ NASIL ÇALIŞIR?

Neuralink'in sistemi, "dikiş makinesi benzeri" bir robot tarafından beyne dikilen bir bilgisayar çipinden oluşuyor.

Robot, kafatasından küçük bir parça çıkararak iplik benzeri elektrotları beynin belirli bölgelerine bağlıyor. Robot daha sonra deliği dikiyor ve görülebilen tek kalıntı kesikten kalan yara izi. Musk, bu işlemin sadece 30 dakika sürdüğünü, genel anestezi gerektirmediğini ve hastaların aynı gün evlerine dönebileceklerini söyledi. Beyin, kaslarımız ve sinirlerimiz gibi vücuttaki diğer hücrelere sinyal ileten ve nöron adı verilen özel hücrelerden oluşur.

Neuralink çipinin elektrotları bu sinyalleri okuyabiliyor ve bunlar daha sonra motor kontrollerine dönüştürülüyor. Bu sayede çip, bilgisayarlar veya akıllı telefonlar gibi cihazları veya kas hareketi gibi bedensel işlevleri düşünce gücüyle kontrol edebilir.

NEURALINK'İN AMACI NE?

Teknolojiyi geliştirme planları ilk kez ortaya çıktığında firma, felçli kişilerin bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazları zihinleriyle kontrol etmelerine olanak sağlayacak bir yol olarak tanımladı.







