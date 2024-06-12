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Teknoloji

Elon Musk OpenAI'a yönelik şikayetinden vazgeçti

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ve şirketin Üst Yöneticisi Sam Altman'a açtığı dava kapsamındaki şikayetini geri çekti.

13:22 - 12/06/2024 Çarşamba
AA
Elon Musk
Elon Musk

BBC'nin haberine göre, söz konusu gelişme, mahkemenin OpenAI'ın davanın düşürülmesine yönelik talebinin görüşülmesinden bir gün önce yaşandı.


Musk'ın avukatları tarafından sunulan dilekçede, aylar süren davanın, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin düşürülmesi talep edildi.


2018'de yönetim kurulundan istifa ettiği OpenAI'ın kurucu anlaşmasına ve kuruluş misyonuna aykırı hareket ettiğini iddia eden Musk, şubatta, şirketin "yeniden insanlığa fayda sağlama misyonuna geri dönmesi" talebiyle dava açmıştı.


Dava dilekçesinde, OpenAI'nın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği ve şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği, bunun ise şirket sözleşmesinin ihlali anlamına geldiği iddia edilmişti.

OpenAI ise Musk'ın iddialarını reddederek, onun geçmişte şirket üzerinde tam kontrol sahibi olma ve şirketi Tesla ile birleştirme girişiminde bulunduğunu savunuyor.


Öte yandan, Musk, işletim sistemini OpenAI ile entegre ederse güvenlik ihlaline yol açacağı gerekçesiyle Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacağını belirtmişti.




#Elon Musk
#dava
#OpenAI
#Tesla
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