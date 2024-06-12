Elon Musk OpenAI'a yönelik şikayetinden vazgeçti

Dava dilekçesinde, OpenAI'nın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği ve şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği, bunun ise şirket sözleşmesinin ihlali anlamına geldiği iddia edilmişti.