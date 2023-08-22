'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen 3 işçiden Abdullah Kaya (20) öldü, Galip E. ve Ali İ. ağır yaralandı. İşte detaylar.

'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen 3 işçiden Abdullah Kaya (20) öldü, Galip E. ve Ali İ. ağır yaralandı. İşte detaylar.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Çat Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden 10 katlı bina inşaatında iskelenin bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada en üst katta iskelenin üzerinde çalışan Abdullah Kaya, Galip E. ve Ali İ., düşüp ağır yaralandı.