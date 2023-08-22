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Yapımı devam eden 10 katlı binada iskele çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen 3 işçiden Abdullah Kaya (20) öldü, Galip E. ve Ali İ. ağır yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. İşte detaylar.

16:41 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Nevşehir Haberleri

Nevşehir Haberleri

'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen 3 işçiden Abdullah Kaya (20) öldü, Galip E. ve Ali İ. ağır yaralandı. İşte detaylar.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Çat Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden 10 katlı bina inşaatında iskelenin bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada en üst katta iskelenin üzerinde çalışan Abdullah Kaya, Galip E. ve Ali İ., düşüp ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



#Nevşehir
#Nevşehir Devlet Hastanesi
#Nevşehir haberleri
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Yapımı devam eden 10 katlı binada iskele çöktü: 1 ölü, 2 yaralı