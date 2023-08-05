Kızılırmak'ta can pazarı: Botları akıntıya kapılan arkadaşlardan biri kayıp

İhbar sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Bozkuş'un bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili bilgi veren Avanos Kaymakamı Olgun Öner, "Bugün Avanos’umuz için maalesef kötü bir gün. Bugün 3'üncü boğulma vakamız. Maalesef 9 ve 10 yaşlarında 2 kardeşi Kızılırmak'ta kaybettik. Sabah cenazelerini çıkardık. Akşam saat 20.00 sıralarında da 2 vatandaşımız şişme bir bot ile ırmakta gezinti yaparken belirli bir noktada şelale dediğimiz yerde botun alabora olması sonucu Ahmet Özalp hocamız kendi çabalarıyla kenara çıktı ancak diğer esnafımızın Yusuf Bozkuş'un bottan atlayarak kendi çabalarıyla kıyıya çıkmak isterken ırmak içinde kaybolduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda arama çalışmalarımız devam ediyor. Umudumuz o ki canlı bir şekilde çıksın. Konya'dan arama kurtarma ekiplerimiz yola çıktılar, geliyorlar. Barajlara gerekli talimatı verdik. Sular kesilecek. Suların çekilmesi ile birlikte biraz daha derinlemesine arama çalışması yürütmeyi planlıyoruz" diye konuştu.