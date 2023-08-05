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Kızılırmak'ta can pazarı: Botları akıntıya kapılan arkadaşlardan biri kayıp

Nevşehir'de Kızılırmak'ta gezintiye çıkan iki arkadaşın bulunduğu bot çağlayanda akıntıya kapılarak devrildi. Arkadaşlardan biri yüzerek kurtulurken, Yusuf Bozkuş isimli vatandaşın akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirildi.

00:21 . 5/08/2023 Saturday
DHA
Kızılırmak'ta botun alabora olması sonucu bir kişi kayboldu.

Kızılırmak'ta botun alabora olması sonucu bir kişi kayboldu.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Ahmet Özalp ile Yusuf Bozkuş (35), Kızılırmak'ta gezintiye çıktıkları botun alabora olması nedeniyle suya düştü. Özalp yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Bozkuş ise akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Arama kurtarma çalışması başlatılırken Konya'dan da dalgıçlar bölgeye sevk edildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Avanos ilçesi Ortamahalle mevkisinde Kızılırmak'ta meydana geldi. İlçede çömlek ustası Yusuf Bozkuş, öğretmen arkadaşı Ahmet Özalp ile bot ile Kızılırmak'ta gezintiye çıktı. İki arkadaş Kızılırmak'ta ilerledikleri sırada bot, çağlayanda akıntıya kapılarak devrildi. Öğretmen Özalp yüzerek kurtulurken, arkadaşı Yusuf Bozkuş akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Bozkuş'un bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili bilgi veren Avanos Kaymakamı Olgun Öner, "Bugün Avanos’umuz için maalesef kötü bir gün. Bugün 3'üncü boğulma vakamız. Maalesef 9 ve 10 yaşlarında 2 kardeşi Kızılırmak'ta kaybettik. Sabah cenazelerini çıkardık. Akşam saat 20.00 sıralarında da 2 vatandaşımız şişme bir bot ile ırmakta gezinti yaparken belirli bir noktada şelale dediğimiz yerde botun alabora olması sonucu Ahmet Özalp hocamız kendi çabalarıyla kenara çıktı ancak diğer esnafımızın Yusuf Bozkuş'un bottan atlayarak kendi çabalarıyla kıyıya çıkmak isterken ırmak içinde kaybolduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda arama çalışmalarımız devam ediyor. Umudumuz o ki canlı bir şekilde çıksın. Konya'dan arama kurtarma ekiplerimiz yola çıktılar, geliyorlar. Barajlara gerekli talimatı verdik. Sular kesilecek. Suların çekilmesi ile birlikte biraz daha derinlemesine arama çalışması yürütmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



#Kızılırmak
#Nevşehir
#Avanos
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