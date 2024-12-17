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112. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu sorgulama ekranı

112. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu sorgulama ekranı

09:3817/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
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ÖGG sınav sonuçları
ÖGG sınav sonuçları

112. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖGG sonuç sorgulama ve görüntüleme ekranı bilgisi. Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 15 Aralık 2024 tarihinde düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre sonuç bilgisi merak kazandı. 112. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı!

112. dönem ÖGG sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sorularla cevap anahtarının erişime açılıp açılmadığını öğrenmek istiyor.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.



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